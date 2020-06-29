Уровень воды в Беляевском и Белгород-Днестровском районах Одесчины продолжает расти
 
Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-центра Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Жители уже предупреждены об опасности затопления и на местах работают спасатели.
 
Речь идет о возможном подтоплении населенных пунктов в этих районах: Беляевка, Маяки, Яськи. Также под угрозой мост через речку Турунчук и пункт пропуска Паланка. Сотрудники ГСЧС уже сообщают о росте уровня воды и укрепляют дамбу с помощью мешков с песком.

 
Уровень воды продолжает подниматься, однако пока что подтопления домов не наблюдается. 

Напомним, на Одесчине из-за паводка на реке Турунчук жителям села Троицкое понадобилась помощь спасателей.

Бойцы эвакуировали стадо коров. Животные не могли могли выбраться с острова, поэтому их забрали с помощью плавающего транспортера ПТС-М.

Для оказания помощи жителям села Троицкое по спасению домашнего скота, который остался на пастбище, к острову Турунчук направлен плавающий транспортер ПТС-М. Были эвакуированы 10 голов скота.

В ГСЧС добавили, что постоянно мониторят обстановки в области – спасатели готовятся к защите территорий от возможного наводнения.

Отметим, что больше всего может пострадать поселок Яськи, расположенный вблизи реки Турунчук – в рукаве Днестра.

В Яськах живут более 5000 человек. Половине из них грозит подтопление. Местные власти предостерегает людей об опасности и просит заранее собрать документы, деньги и ценные вещи и готовиться к эвакуации.

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Однако, большинство жителей эвакуироваться отказываются. 

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