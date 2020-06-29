Жители уже предупреждены об опасности затопления и на местах работают спасатели.
Напомним, на Одесчине из-за паводка на реке Турунчук жителям села Троицкое понадобилась помощь спасателей.
Бойцы эвакуировали стадо коров. Животные не могли могли выбраться с острова, поэтому их забрали с помощью плавающего транспортера ПТС-М.
Для оказания помощи жителям села Троицкое по спасению домашнего скота, который остался на пастбище, к острову Турунчук направлен плавающий транспортер ПТС-М. Были эвакуированы 10 голов скота.
В ГСЧС добавили, что постоянно мониторят обстановки в области – спасатели готовятся к защите территорий от возможного наводнения.
Отметим, что больше всего может пострадать поселок Яськи, расположенный вблизи реки Турунчук – в рукаве Днестра.
В Яськах живут более 5000 человек. Половине из них грозит подтопление. Местные власти предостерегает людей об опасности и просит заранее собрать документы, деньги и ценные вещи и готовиться к эвакуации.
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Однако, большинство жителей эвакуироваться отказываются.
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