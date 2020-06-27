Пляжі в Одесі переповнені відпочиваючими, але люди не дотримуються карантинних обмежень

Як пережает Politeka, відпочиваючі викладають в мережі кадри з пляжів Одеси.

Зокрема, люди порушують вимоги з дистанції. І це незважаючи на рекордну кількість нових випадків китайського вірусу протягом останніх днів.

На них помітно, що охочих поплавати і позасмагати дуже багато. А вимоги соціальної дистанції вони часто не дотримуються.





Зазначимо, що в Одеській області протягом 26 червня виявили 38 нових випадків зараження коронавірусом. Це в рази менше, ніж у попередні дні. Загальна кількість зросла до 1 565.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливість піку захворювань китайським вірусом посеред літа.





Президент підкреслив, що вважає роботу з роз'яснення українцям необхідності дотримання карантинних заходів недостатньою. Він зазначив, що найближчим часом ситуація ризикує погіршитися.





Нагадаємо, незважаючи на дію адаптивного карантину, влада може посилити обмежувальні заходи.Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Кабміну Денис Шмигаль.



«У нас в деяких регіонах заповнене вже більше половини ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити це зростання, будемо мати пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий ослаблення карантину», - заявив Зеленський.Нагадаємо, незважаючи на дію адаптивного карантину, влада може посилити обмежувальні заходи.Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Кабміну Денис Шмигаль.



За його словами, в деяких українських регіонах громадський транспорт може знову потрапити під заборону.



Шмигаль підкреслив, що в Україні фіксують збільшення кількості заражених, тому "закриття транспорту – можливо" в деяких регіонах.