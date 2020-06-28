Активісти громадського руху «Зелений лист» обстежили підводну частину танкера Delfi, який затонув біля пляжу в Одесі
Як передає видання Думська, про це повідомив представник організації Владислав Балинський.
"Бони погано закріплені, у них немає достатньої висоти і плавучості, тому під час штормів їх перекидає і тонка пляма нафтопродуктів поширюється по узбережжю в бік Аркадії", - зазначив Балинський.
Корабель вільно лежить на виступаючих каменях. Біля корпусу є значні пошкодження зі сторони борта, на якому він лежить. Як мінімум три величезні пробоїни, які найімовірніше, утворилися і через волочіння судна за дну. Характерно, що розмір пробоїн з рваними краями приблизно відповідає розміру виступаючих каменів.
Листова обшивка, яка зірвана з борту, деформована. Вона знаходиться тут же і може представляти значну небезпеку для нирців. Залишки звисаючого такелажу, ланцюги і т. д. теж можуть бути небезпечними.
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"Корпус поступово заселяється гідробіонтами набуваючи властивості штучного рифу", - відзначають в "Зеленому листі".
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Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке знаходилося в акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. У підсумку танкер сів на мілину недалеко від пляжу "Дельфін". Судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.
21 червня стався витік нафтопродуктів з багатостраждального танкера Delfi. Обсяг пального, що потрапив в акваторію, поки не визначений, як і точна причина витоку.
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