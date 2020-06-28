За його словами, за 7 з лишком місяців корпус танкера, який знаходиться на межі середовищ, корродував до дірок, і витікання незначної кількості забруднювачів може відбуватися в тому числі з не захищеної бонами."Бони погано закріплені, у них немає достатньої висоти і плавучості, тому під час штормів їх перекидає і тонка пляма нафтопродуктів поширюється по узбережжю в бік Аркадії", - зазначив Балинський.Корабель вільно лежить на виступаючих каменях. Біля корпусу є значні пошкодження зі сторони борта, на якому він лежить. Як мінімум три величезні пробоїни, які найімовірніше, утворилися і через волочіння судна за дну. Характерно, що розмір пробоїн з рваними краями приблизно відповідає розміру виступаючих каменів.

Листова обшивка, яка зірвана з борту, деформована. Вона знаходиться тут же і може представляти значну небезпеку для нирців. Залишки звисаючого такелажу, ланцюги і т. д. теж можуть бути небезпечними.

Слідів мазуту або інших нафтопродуктів на дні і поверхні з боку моря не виявили

"Корпус поступово заселяється гідробіонтами набуваючи властивості штучного рифу", - відзначають в "Зеленому листі".





Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке знаходилося в акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. У підсумку танкер сів на мілину недалеко від пляжу "Дельфін". Судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.



21 червня стався витік нафтопродуктів з багатостраждального танкера Delfi. Обсяг пального, що потрапив в акваторію, поки не визначений, як і точна причина витоку.

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