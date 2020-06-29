Морская вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям

Об этом Politeka стало известно из результатов исследования Одесского лабораторного центра Минздрава.

В частности, не соответствует нормативным требованиям вода на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также вода на пляжах «Аркадия» и «Дельфин».

По словам микробиологов, ими были исследованы 93 пробы в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах области.

Напомним, 27 июня на пляжах Одессе были спасены две девушки, которые едва не утонули.

Первый случай произошел на Ланжероне, возле дельфинария «Немо». По информации спасателей, 30-летняя девушка уплыла почти за километр от берега, но обратно вернуться самостоятельно не смогла. На помощь ей примчались спасатели, вытащившие ее из моря и на гидроцикле доставили к берегу.

Второе происшествие случилось на пляже «Отрада». Из моря спасатели вытащили 26-летнюю девушку, которая была находилась в нетрезвом состоянии. По словам спасателей, девушка пыталась покончить с собой. Ее доставили на берег, где передали медикам и полиции.

Ранее сообщалось, что в власти Одессы будут самостоятельно снимать кондиционеры с фасадов исторических домов, а счета за работу выставлять владельцам.



Проект такого дополнения к действующим правилам благоустройства Одессы единогласно был поддержан членами постоянного консультативного совета по архитектуре.

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