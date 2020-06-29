До полного конца карантина еще далеко

Из-за эпидемии китайского вируса украинские школы (и одесские, в частности) могут осенью перейти на дистанционное обучение

Как передает Politeka, об этом на совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", – говорится в сообщении сайта главы государства.

Глава Минздрава Максим Степанов, который также присутствовална заседании, сообщил об ухудшении эпидемической ситуации в стране.

Отметим, что по данным Минздрава в течение 28 июня в Одесской области установили 31 случай заражения китайским вирусом.

Это немного меньше, чем было днем ранее. 27 июня зафиксировали 34 новых случаев инфицирования СOVID-19.

Всего с начала эпидемии в Одесской области заболели коронавирусом 1 тысяча 632 человека. 21 житель региона скончался от осложнений инфекции.



