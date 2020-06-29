Из-за эпидемии китайского вируса украинские школы (и одесские, в частности) могут осенью перейти на дистанционное обучение
Как передает Politeka, об этом на совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", – говорится в сообщении сайта главы государства.
Глава Минздрава Максим Степанов, который также присутствовална заседании, сообщил об ухудшении эпидемической ситуации в стране.
Отметим, что по данным Минздрава в течение 28 июня в Одесской области установили 31 случай заражения китайским вирусом.
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Это немного меньше, чем было днем ранее. 27 июня зафиксировали 34 новых случаев инфицирования СOVID-19.
Напомним, морская вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.
Как стало известно из результатов исследования Одесского лабораторного центра Минздрава.
В частности, не соответствует нормативным требованиям вода на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также вода на пляжах «Аркадия» и «Дельфин».
По словам микробиологов, ими были исследованы 93 пробы в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах области.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
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Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.