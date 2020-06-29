Придерживаться карантина мало кто собирается

Полиция вышла на проверку норм карантина в ночных клубах Одессы

Полиция проверяла, придерживаются ли масочного режима официанты и проходят ли посетители температурный скрининг. Также проверяется, придерживаются ли посетители дистанции в 1,5 метра.







Отметим, что в воскресенье, 28 июня, вечером в центре Одессы наблюдалась толпа отдыхающих. Все были без защитных масок. О соблюдении социальной дистанции на улицах речи тоже не идет.