Полиция вышла на проверку норм карантина в ночных клубах Одессы
Как передает издание "Украинская Служба Информации", первыми попали в список клубы Аркадии.
Полиция проверяла, придерживаются ли масочного режима официанты и проходят ли посетители температурный скрининг. Также проверяется, придерживаются ли посетители дистанции в 1,5 метра.
Отметим, что в воскресенье, 28 июня, вечером в центре Одессы наблюдалась толпа отдыхающих. Все были без защитных масок. О соблюдении социальной дистанции на улицах речи тоже не идет.
Все кафе и летние площадки ресторанов были заполнены.
Напомним, из-за эпидемии китайского вируса украинские школы (и одесские, в частности) могут осенью перейти на дистанционное обучение.
Об этом на совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", – говорится в сообщении сайта главы государства.
Глава Минздрава Максим Степанов, который также присутствовална заседании, сообщил об ухудшении эпидемической ситуации в стране.
Добавим, что по данным Минздрава в течение 28 июня в Одесской области установили 31 случай заражения китайским вирусом.
Это немного меньше, чем было днем ранее. 27 июня зафиксировали 34 новых случаев инфицирования СOVID-19.
Всего с начала эпидемии в Одесской области заболели коронавирусом 1 тысяча 632 человека. 21 житель региона скончался от осложнений инфекции.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
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