Беляевский ОП разыскивает 15-летнюю Наталью Третьяк, которая 28 июня ушла из дома и не вернулась

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП, передает Politeka.

Приметы девочки: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см, волосы русые, глаза карие.

Была одета в темные джинсы, белый свитер и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о том, где может быть пропавшая Наталья Третьяк, просят сообщить в Беляевский ОП по телефонам: (048)779-46-62, (048)52-25-771 или на спецлинию «102».

Напомним, 16-летняя жительница села Молодежное Есения Галинская, которая вчера, 28 июня, уехала в Черноморск на море и не вернулась.



Однако по состоянию на утро 29 июня поиски девушки завершились успешно. Она была с друзьями. Как сообщили в полиции, никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.



Добавим также, что на Дунае третий день ищут пропавшую девушку. Спасатели обследовали 5 км береговой линии, 26 км поверхности воды, 1500 кв.м дна. Пропавшая пока не найдена, поиски продолжаются.

Известно, что 27 июня в 20:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Килия, 22-летняя девушка пошла купаться в реке Дунай и не вернулась. Утром, 28 июня, к месту происшествия были направлены отделения водолазных работ для проведения поисков на воде.

Напомним, морская вода возле пяти пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Как стало известно из результатов исследования Одесского лабораторного центра Минздрава.

В частности, не соответствует нормативным требованиям вода на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также вода на пляжах «Аркадия» и «Дельфин».

По словам микробиологов, ими были исследованы 93 пробы в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах области.



Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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