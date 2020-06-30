Разбитое асфальтовое покрытие, а вместо асфальта – двери

Как передает Politeka, так выглядит двор дома №34 по улице Нежинской. Одесситы на сайте "Единого центра обращения граждан» пытаются привлечь внимание властей города.

Так, на сайте Единого центра жители опубликовали жалобу, что после замены водопроводных труб по адресу Нежинская 34 дворне заасфальтировали.

"Замена была проведена в начале этого года в феврале, с тех пор двор находится в аварийном состоянии (фото прикреплены). Просьба в ближайшее время исправить проблему, так как: во дворе живут пенсионеры и дети, которым опасно ходить по нему (были случаи падений и увечий) - в тёмное время суток можно легко покалечиться - невозможен заезд скорой помощи», - говорится в сообщении.

Напомним, власти Одессы хотят сами снимать кондиционеры с фасадов исторических домов, а счета за работу выставлять владельцам.

Проект такого дополнения к действующим правилам благоустройства города едино поддержали члены постоянного консультативного совета по архитектуре.

Назвается документ: «Порядок размещения технических элементов (устройств) на фасадах и внешних частях домов и сооружений».





Сейчас проект согласовывается в разных инстанциях. Затем его вынесут на общественные слушания и на сессию горсовета. В мэрии надеются, что правила начнут действовать к концу 2020 года.

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