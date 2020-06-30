После масштабной капитальной реконструкции спуска Маринеско новых деревьев на тротуарах так и не оказалось

Об этом стало известно после того, как рабочие застелили плиткой тротуар без мест для высадки саженцев, передает Politeka со ссылкой на одесского блогера Ивана Бошку.

Исключением стал лишь участок тротуара возле Медицинского университета — там сделали аж целых три лунки, но весь остальной спуск окажется без деревьев, как и раньше.

Напомним, власти Одессы хотят сами снимать кондиционеры с фасадов исторических домов, а счета за работу выставлять владельцам.

Проект такого дополнения к действующим правилам благоустройства города едино поддержали члены постоянного консультативного совета по архитектуре.

Сейчас проект согласовывается в разных инстанциях. Затем его вынесут на общественные слушания и на сессию горсовета. В мэрии надеются, что правила начнут действовать к концу 2020 года.



Также сообщалось, что из-за несоблюдения карантина на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка китайского вируса.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Сейчас проект согласовывается в разных инстанциях. Затем его вынесут на общественные слушания и на сессию горсовета. В мэрии надеются, что правила начнут действовать к концу 2020 года.Также сообщалось, что из-за несоблюдения карантина на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка китайского вируса. Степанов отмечает, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах. "То есть не пользования масками, полное несоблюдение социальных дистанций, не использование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - сказал министр. Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.



