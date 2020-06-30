Смерч пронесся в Саратском районе в районе сала Кулевча

Как передает издание Кекс, об этом сообщают очевидцы. О пострадавших информации нет.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько часов гроза может дойти до Одессы.



Добавим, что уровень воды в нижнем течении Днестра и в Турунчуке за сутки поднялся на 10-15 сантиметров.

Как сообщили в бассейновом управлении водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная, сегодня утром на гидрологическом посту РЗС Белгород-Днестровского МУВХ уровень достиг 130 см (25 см до опасной отметки), в Маяках — 164 см (на 16 см выше опасной отметки), в селе Троицкое Беляевского района – 261 см (29 см до опасной отметки).



Вода продолжает заполнять междуречье между Днестром и Турунчуком, что значительно должно уменьшить паводковую волну в нижнем течении Днестра.

Ранее сообщалось, что из-за несоблюдения карантина на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка китайского вируса

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отмечает, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах.

"То есть не пользования масками, полное несоблюдение социальных дистанций, не использование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - сказал министр.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."

Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.



