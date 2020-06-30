На Одессу днем во вторник, 30 июня, обрушился сильный ливень



Как передает Politeka, он пролился над поселком Котовского, а потом и над центром города.



В центре дождь затопил проезжую часть на некоторых улицах, кадры очевидцев публикуют в соцсетях.



Сильный ливень затопил улицу Приморскую, из-за чего автомобили не едут, а переплывают улицу. По традиции в районе Таможенной площади из-под люков фонтанирует вода. Также подтоплена улица Балковская.

На Слободке выпал град. Интенсивность в каждом районе разная, слышатся раскаты грома.



Напомним также, что смерч пронесся в Саратском районе в районе сала Кулевча 30 июня. Об этом сообщают очевидцы. О пострадавших информации нет.





Добавим, что уровень воды в нижнем течении Днестра и в Турунчуке за сутки поднялся на 10-15 сантиметров.



Как сообщили в бассейновом управлении водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная, сегодня утром на гидрологическом посту РЗС Белгород-Днестровского МУВХ уровень достиг 130 см (25 см до опасной отметки), в Маяках — 164 см (на 16 см выше опасной отметки), в селе Троицкое Беляевского района – 261 см (29 см до опасной отметки).





Вода продолжает заполнять междуречье между Днестром и Турунчуком, что значительно должно уменьшить паводковую волну в нижнем течении Днестра.



Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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