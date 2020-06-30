В сети обсуждают впечатляющие фото из Одессы, сделанные с высоты птичьего полета, а также со спутника

Фотографии у себя в Фейсбук опубликовали общественные деятели Петр Обухов и Николай Викнянский, передает Politeka.net. На снимках видно, что Черное море в некоторых местах изменило свой цвет.

Стоит отметить, что море позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.

По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.

В комментариях стали активно обсуждать аномалию. Жители Одессы уверяют, что это привычная ситуация – море цветет из-за высокой температуры. Другие считают, что на морские воды могли повлиять недавние потопы на Западной Украине.

«Водоросли цветут, Вода очень тёплая», «Нефть и фекалии», «Обычное цветение из-за жары. Распределение неравномерное из-за течений, ветра, термоклинов и морской магии. Непредсказуемо», «Это скорее всего привет с Западной Украины. Через Дунай и Днестр результаты потопа попали в море», - пишут пользователи сети.

Отметим, что проблемы с морской водой фиксируются в Одессе ежегодно.

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