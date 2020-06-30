Після масштабної капітальної реконструкції узвозу Марінеско нових дерев на тротуарах так і не виявилося

Про це стало відомо після того, як робочі застелили плиткою тротуар без місць для висадки саджанців, передає Politeka з посиланням на одеського блогера Івана Бошку.

Винятком стала лише ділянка тротуару біля Медичного університету — там зробили аж цілих три лунки, але весь інший спуск виявиться без дерев, як і раніше.







Нагадаємо, в Одесі чиновники хочуть самі знімати кондиціонери з фасадів історичних будинків, а рахунки за роботу виставляти власникам.

Проект такого доповнення до існуючих правил благоустрою міста одноголосно підтримали члени постійної консультативної ради з архітектури.

Наразі проект проходить узгодження в різних інстанціях. Потім його винесуть на громадські слухання і на сесію міськради. У мерії сподіваються, що правила почнуть діяти до кінця цього року.





Зараз у правилах благоустрою йдеться лише про те, що кондиціонери заборонені, але глибше ситуація не прописана. Тобто, не прописана можливість демонтажу, його порядок, а також хто це має робити і за чий рахунок.



Як поівдомлялося, через недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.





Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.

"То є не користування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, не використання антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19", - сказав міністр.

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.



Як писала Politeka, одеситам показали, що відбувається з затонулим танкером: унікальні кадри, "несе небезпеку для..."



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