Після масштабної капітальної реконструкції узвозу Марінеско нових дерев на тротуарах так і не виявилося
Про це стало відомо після того, як робочі застелили плиткою тротуар без місць для висадки саджанців, передає Politeka з посиланням на одеського блогера Івана Бошку.
Винятком стала лише ділянка тротуару біля Медичного університету — там зробили аж цілих три лунки, але весь інший спуск виявиться без дерев, як і раніше.
Нагадаємо, в Одесі чиновники хочуть самі знімати кондиціонери з фасадів історичних будинків, а рахунки за роботу виставляти власникам.
Проект такого доповнення до існуючих правил благоустрою міста одноголосно підтримали члени постійної консультативної ради з архітектури.
Наразі проект проходить узгодження в різних інстанціях. Потім його винесуть на громадські слухання і на сесію міськради. У мерії сподіваються, що правила почнуть діяти до кінця цього року.
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Зараз у правилах благоустрою йдеться лише про те, що кондиціонери заборонені, але глибше ситуація не прописана. Тобто, не прописана можливість демонтажу, його порядок, а також хто це має робити і за чий рахунок.
Як поівдомлялося, через недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.
"То є не користування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, не використання антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19", - сказав міністр.
Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.
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Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.