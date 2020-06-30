Смерч пронісся в Саратському районі у районі сала Кулевча
Як передає Кекс, про це повідомляють очевидці. Про постраждалих інформації немає.
Синоптики попереджають, що в найближчі кілька годин гроза може дійти до Одеси.
Додамо, що рівень води в нижній течії Дністра і в Турунчук за добу піднявся на 10-15 сантиметрів.
Раніше повідомлялось, що через недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.
"То є не користування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, не використання антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19", - сказав міністр.
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