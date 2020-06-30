Смерч пронісся в Саратському районі у районі сала Кулевча

Як передає Кекс, про це повідомляють очевидці. Про постраждалих інформації немає.

Синоптики попереджають, що в найближчі кілька годин гроза може дійти до Одеси.

Додамо, що рівень води в нижній течії Дністра і в Турунчук за добу піднявся на 10-15 сантиметрів.

Як повідомили в басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, сьогодні вранці на гідрологічному посту РЗС Білгород-Дністровського МУВГ рівень досяг 130 см (25 см до небезпечної позначки), в Маяках - 164 см (на 16 см вище небезпечної позначки), в селі Троїцьке Біляївського району - 261 см (29 см до небезпечної позначки).
 
Вода продовжує заповнювати межиріччі між Дністром і Турунчук, що значно повинно зменшити паводкову хвилю в нижній течії Дністра.



Раніше повідомлялось, що через недотримання карантину на пляжах Одеси під час цих вихідних, в Україні прогнозується спалах китайського вірусу.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначає, кадри з Одеси свідчать про те, що люди не дотримувалися карантину в нічних клубах і на пляжах.

"То є не користування масками, повне недотримання соціальних дистанцій, не використання антисептиків - все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19", - сказав міністр.

Популярні новини зараз

Пишногруда російська Кардашьян розбурхала позою в золотому бікіні: "Цікавий видочок"

Зірка «Татусевих дочок» без сорому зняла ліфчик заради зйомки для чоловічого журналу: «Виросла дівчинка»

"Труселя зняла": красуня із "Квартал 95" відправилася загоряти в екстремальному бікіні, соковиті фото

Виплати можуть відібрати, українцям озвучили жорсткі вимоги: "Потрібно негайно...."
Показати ще
Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

Як писала Politeka, одеситам показали, що відбувається з затонулим танкером: унікальні кадри, "несе небезпеку для..."

Також Politeka повідомляла, що з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси: як люди "дотримуються" карантину.