Смерч пронісся в Саратському районі у районі сала Кулевча

Як передає Кекс, про це повідомляють очевидці. Про постраждалих інформації немає.

Синоптики попереджають, що в найближчі кілька годин гроза може дійти до Одеси.



Додамо, що рівень води в нижній течії Дністра і в Турунчук за добу піднявся на 10-15 сантиметрів.





Як повідомили в басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, сьогодні вранці на гідрологічному посту РЗС Білгород-Дністровського МУВГ рівень досяг 130 см (25 см до небезпечної позначки), в Маяках - 164 см (на 16 см вище небезпечної позначки), в селі Троїцьке Біляївського району - 261 см (29 см до небезпечної позначки).