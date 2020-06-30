На Одесу вдень у вівторок, 30 червня, обрушилася сильна злива



Як передає Politeka, вона пролилася над селищем Котовського, а потім і над центром міста.



У центрі дощ затопив проїжджу частину на деяких вулицях, кадри очевидців публікують в соцмережах.



Сильна злива затопила вулицю Приморську, з-за чого автомобілі не їдуть, а перепливають вулицю. За традицією в районі Митної площі з-під люків вода фонтанує. Також підтоплена вулиця Балківська.





На Слобідці випав град. Інтенсивність в кожному районі різна, чути гуркіт грому.Нагадаємо також, що смерч пронісся в Саратському районі у районі сала Кулевча 30 червня. Про це повідомляють очевидці. Про постраждалих інформації немає.Додамо, що рівень води в нижній течії Дністра і в Турунчук за добу піднявся на 10-15 сантиметрів.Як повідомили в басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, сьогодні вранці на гідрологічному посту РЗС Білгород-Дністровського МУВГ рівень досяг 130 см (25 см до небезпечної позначки), в Маяках - 164 см (на 16 см вище небезпечної позначки), в селі Троїцьке Біляївського району - 261 см (29 см до небезпечної позначки).