Сильный ливень 30 июня промчался по Одессе и частично затопил несколько центральных улиц
В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.
Об этом сообщила Думская, а также опубликовала фото и видео беспощадной стихии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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Ухудшение погодных условий ранее прогнозировали синоптики. Началось все с сильного ветра со шквалами в поселке Котовского. Также потом центр Одессы накрыли грозы с градом.
В результате непогоды затопило улицы: дороги и тротуары. На проезжей части образовались целые "реки", где "плавали" автомобили. В некоторых местах вода поднялась аж до капота машин.
В настоящее время движение через затопленную Таможенную площадь открыто, несмотря на бьющие из люков фонтаны. Легковые автомобили и маршрутки проезжают, а вот троллейбусы ждут полного схода воды.
На месте работают коммунальщики и экскаватор, выехавший из порта.
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