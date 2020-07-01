Сильный ливень 30 июня промчался по Одессе и частично затопил несколько центральных улиц

В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.

Об этом сообщила Думская, а также опубликовала фото и видео беспощадной стихии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ухудшение погодных условий ранее прогнозировали синоптики. Началось все с сильного ветра со шквалами в поселке Котовского. Также потом центр Одессы накрыли грозы с градом.

В результате непогоды затопило улицы: дороги и тротуары. На проезжей части образовались целые "реки", где "плавали" автомобили. В некоторых местах вода поднялась аж до капота машин.

В настоящее время движение через затопленную Таможенную площадь открыто, несмотря на бьющие из люков фонтаны. Легковые автомобили и маршрутки проезжают, а вот троллейбусы ждут полного схода воды.

На месте работают коммунальщики и экскаватор, выехавший из порта.

Также ранее сообщалось, что из-за несоблюдения карантина на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка китайского вируса

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отмечает, кадры из Одессы свидетельствуют о том, что люди не придерживались карантина в ночных клубах и на пляжах.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."

Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.