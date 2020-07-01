В Одессе запланировали отключение воды в нескольких районах для профилактических работ
Жителей Одессы и Одесской области, руководителей предприятий и организаций предупредили, что в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм с 23:00 02 июля до 08:00 03 июля 2020 года будет прекращена подача воды.
В частности, водоснабжение будет прекращено в таких районах:
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- ж/м Котовского,
- ж/м Лузановка,
- 21-й км Старокиевского шоссе.
- пос.Шевченко,
- с.Крыжановка,
- с.Лески,
- с.Фонтанка,
- с.Александровка,
- с.Новая Дофиновка,
- пгт.Черноморское-1,2,
- с.Корсунцы,
- с.Ильичевка,
- с.Вапнярка,
- с.Красноселка,
- с.Свердлово,
- с.Светлое,
- с.Визирка,
- порт «Южный»,
- с.Сычавка,
- ТРЦ «Ривьера»,
- ОДО «Интерхим»,
- Кулиндоровский промузел,
- ООО «Дельта-Вильмар».
Также ранее сообщалось, что сильный ливень промчался по Одессе и частично затопил несколько центральных улиц. В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.
В результате непогоды затопило улицы: дороги и тротуары. На проезжей части образовались целые "реки", где "плавали" автомобили. В некоторых местах вода поднялась аж до капота машин.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
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