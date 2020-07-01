В Одессе запланировали отключение воды в нескольких районах для профилактических работ

Жителей Одессы и Одесской области, руководителей предприятий и организаций предупредили, что в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм с 23:00 02 июля до 08:00 03 июля 2020 года будет прекращена подача воды.

В частности, водоснабжение будет прекращено в таких районах:

отключение воды,

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  • с.Светлое,
  • с.Визирка,
  • порт «Южный»,
  • с.Сычавка,
  • ТРЦ «Ривьера»,
  • ОДО «Интерхим»,
  • Кулиндоровский промузел,
  • ООО «Дельта-Вильмар».

    нет воды

    Также ранее сообщалось, что сильный ливень промчался по Одессе и частично затопил несколько центральных улиц. В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.

    В результате непогоды затопило улицы: дороги и тротуары. На проезжей части образовались целые "реки", где "плавали" автомобили. В некоторых местах вода поднялась аж до капота машин.

    Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

    Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."

    Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.