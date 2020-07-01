Тысячи квартир и домов останутся без воды

В Одессе запланировали отключение воды в нескольких районах для профилактических работ

Жителей Одессы и Одесской области, руководителей предприятий и организаций предупредили, что в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм с 23:00 02 июля до 08:00 03 июля 2020 года будет прекращена подача воды.

В частности, водоснабжение будет прекращено в таких районах:

ж/м Котовского,

ж/м Лузановка,

21-й км Старокиевского шоссе.

пос.Шевченко,

с.Крыжановка,

с.Лески,

с.Фонтанка,

с.Александровка,

с.Новая Дофиновка,

пгт.Черноморское-1,2,

с.Корсунцы,

с.Ильичевка,

с.Вапнярка,

с.Красноселка,

с.Свердлово,

с.Светлое,

с.Визирка,

порт «Южный»,

с.Сычавка,

ТРЦ «Ривьера»,

ОДО «Интерхим»,

Кулиндоровский промузел,

ООО «Дельта-Вильмар».

Также ранее сообщалось, что сильный ливень промчался по Одессе и частично затопил несколько центральных улиц. В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.

В результате непогоды затопило улицы: дороги и тротуары. На проезжей части образовались целые "реки", где "плавали" автомобили. В некоторых местах вода поднялась аж до капота машин.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."

Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.