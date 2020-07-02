В городе Черноморске Одесской области на автомобильной парковке сгорел автомобиль
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Согласно информации, взрыв произошел в среду, 1 июля.
"Установлено, что транспортное средство принадлежит местному жителю. Предварительная причина его возгорания – поджог. Пострадавших в результате происшествия нет", – отметили в полиции.
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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. На кадры видно, что почти весь пляж затянуло дымом после взрыва автомобиля.
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