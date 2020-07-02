Внук бывшего мэра Одессы Руслана Боделана может избежать ответственности за ДТП с пострадавшими
Об этом сообщает "Думская".
Известно, что ДТП произошло еще в феврале. Тогда в курортной зоне города Toyota Venza сбила пешехода и скрылась, оставив пострадавшего на месте происшествия.
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Пострадавшую со множеством травм доставили в больницу.
По информации журналистов, за рулем автомобиля был 34-летний Александр Гладких, внук экс-мэра Одессы Руслана Боделана.
Виновника ДТП допросили в качестве свидетеля.
"Я даже не успел принять меры для торможения, и произошел контакт между пешеходом и правой стороной кузова моего автомобиля. Я не придал этому значения и поехал дальше. Думал, что ничего страшного не произошло…", - приводят СМИ слова мужчины.
Более того, о подозрении Гладких не сообщали, авто не арестовывали.
Согласно выводу одной из экспертиз, водитель якобы не мог избежать столкновения. 26 июня уголовное производство в отношении Гладких было закрыто ввиду отсутствия состава преступления.
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