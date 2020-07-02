Внук бывшего мэра Одессы Руслана Боделана может избежать ответственности за ДТП с пострадавшими

Об этом сообщает "Думская".

Известно, что ДТП произошло еще в феврале. Тогда в курортной зоне города Toyota Venza сбила пешехода и скрылась, оставив пострадавшего на месте происшествия.

Пострадавшую со множеством травм доставили в больницу.

По информации журналистов, за рулем автомобиля был 34-летний Александр Гладких, внук экс-мэра Одессы Руслана Боделана.

Виновника ДТП допросили в качестве свидетеля.

"Я даже не успел принять меры для торможения, и произошел контакт между пешеходом и правой стороной кузова моего автомобиля. Я не придал этому значения и поехал дальше. Думал, что ничего страшного не произошло…", - приводят СМИ слова мужчины.

Более того, о подозрении Гладких не сообщали, авто не арестовывали.

Согласно выводу одной из экспертиз, водитель якобы не мог избежать столкновения. 26 июня уголовное производство в отношении Гладких было закрыто ввиду отсутствия состава преступления.

Ранее мы сообщали, что в Одессе разъяренная толпа хотела устроить самосуд над водителем, который вылетел на тротуар и снес ограждение.

Как известно, резонансное ДТП случилось вечером в понедельник, 15 июня, на улице Академика Королева.

48-летнему водителю автомобиля «Тойота» стало плохо за рулем, по предварительным данным у него случился инсульт. В результате чего, тот съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов, одного из которых госпитализировали.

После аварии очевидцы событий выступили так называемыми народными мстителями и попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации.



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