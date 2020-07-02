Черное море в Одессе изменило свой цвет и это может навредить жизни отдыхающих
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить
Русская Кардашьян показала формы в платье с «бездонным» декольте: «Можно потеряться»
Циклоны обрушатся на Украину со всей силы, стихия не пощадит никого: к чему готовиться украинцам
Юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала..."
Стоит отметить, что море позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.
По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.
Напомним, что одесситов оставили без деревьев после реконструкции в центре города: красноречивые фото.
Как сообщала Politeka, мощный ливень обрушился на Одессу, улицы ушли под воду: видео стихии.
Также Politeka писала, что смерч пронесся по области, видео: синоптики предупредили Одессу о приближении стихии.