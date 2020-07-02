Черное море в Одессе изменило свой цвет и это может навредить жизни отдыхающих

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, нагнало ветром, покрасили в зеленый пляже и самих отдыхающих кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах", - говорится в сообщении.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. "Главное управление Держпродспоживслужби в Одесской области предостерегает население от купания в такой воде особенно - детей. Ядовитые вещества, сопровождающие "цветения" морской воды, способные накапливаться в организмах морских обитателей. Желательно воздержаться от употребления морской рыбы, мидий которые выловили в одесском прибрежье и причерноморских лиманах", - предупредили в ведомстве.

Стоит отметить, что море позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.

По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.

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