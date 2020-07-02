В Затоке под Одессой на одном из пляжей в воде плавали десятки мертвых уток

Как пишет Politeka.net, видео с опубликовал местный Telegram-канал.

"Затока. Станция Дружба. Со стороны моста принесло порядка 50 дохлых уток, вонь жуткая", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в сети обсуждают впечатляющие фото из Одессы, сделанные с высоты птичьего полета.

Фотографии у себя в Фейсбук опубликовали общественные деятели Петр Обухов и Николай Викнянский.

На снимках видно, что Черное море в некоторых местах изменило свой цвет.

Стоит отметить, что жморе позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.

По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.

В комментариях стали активно обсуждать аномалию. Жители Одессы уверяют, что это привычная ситуация – море цветет из-за высокой температуры. Другие считают, что на морские воды могли повлиять недавние потопы на Западной Украине.

Напомним, что одесситов оставили без деревьев после реконструкции в центре города: красноречивые фото.

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