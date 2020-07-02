В Беляевском районе Одесской области в реке Днестр ожидается подъем уровня воды

Как передает Politeka.net, об этом сообщили пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"2-3 июля, ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на Днестр у с.Маяки в пределах 160-170 см над нулем поста, в результате этого возможно затопление трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськы и Беляевка (Одесская область)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на низких участках автодороги Одесса-Рени подошла к полотну дороги.

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Сильные осадки привели к тому, что село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области буквально ушло под воду.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

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