В Одессе бульдозером чистят море от водорослей
Как сообщает Politeka.net об этом заявили в департаменте городского хозяйства.
Коммунальщики уже убрали и вывезли более 30 м3 водяных растений.
Экологи считают, что зеленые водоросли создают неудобства для отдыхающих.
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Кроме того, они размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет.
Ранее мы писали, что далеко не все пляжи и водоемы безопасные. К примеру, на курорте Фонтанка в Одессе запечатлели грязную воду
На фото видно, что вода очень загрязнена. Телеграм-канал сообщает, что вода маслянистая. Однако, можно предположить, что море цветет.
Кроме того, в сети появились снимки ужасных условий на одном из самых популярных пляжей в Одессе
Один из самых популярных пляжей Одессы "Аркадия" загрязнен горами мусора. На бесплатном участке пляжа зафиксировали на фото поломанные деревянные конструкции, пластиковый мусор и стеклянные бутылки.
"Бесплатная Аркадия". Так мало осталось бесплатных участков для отдыха в "Аркадии". Вот, в каком они состоянии сегодня", – сообщили в телеграм-канале.
На кадрах видно, что берег усеян разбитыми бутылками, мусорными пакетами и арматурой. Подойти спокойно к морю почти невозможно. Людям буквально приходится лавировать между мусором, чтобы не поранить ноги.
Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.
Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."
Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.