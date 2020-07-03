В Одессе бульдозером чистят море от водорослей

Как сообщает Politeka.net об этом заявили в департаменте городского хозяйства.

Коммунальщики уже убрали и вывезли более 30 м3 водяных растений.

Экологи считают, что зеленые водоросли создают неудобства для отдыхающих.

Кроме того, они размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет.

Ранее мы писали, что далеко не все пляжи и водоемы безопасные. К примеру, на курорте Фонтанка в Одессе запечатлели грязную воду

На фото видно, что вода очень загрязнена. Телеграм-канал сообщает, что вода маслянистая. Однако, можно предположить, что море цветет.

Кроме того, в сети появились снимки ужасных условий на одном из самых популярных пляжей в Одессе

Один из самых популярных пляжей Одессы "Аркадия" загрязнен горами мусора. На бесплатном участке пляжа зафиксировали на фото поломанные деревянные конструкции, пластиковый мусор и стеклянные бутылки.

"Бесплатная Аркадия". Так мало осталось бесплатных участков для отдыха в "Аркадии". Вот, в каком они состоянии сегодня", – сообщили в телеграм-канале.

На кадрах видно, что берег усеян разбитыми бутылками, мусорными пакетами и арматурой. Подойти спокойно к морю почти невозможно. Людям буквально приходится лавировать между мусором, чтобы не поранить ноги.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."

Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.