Жители села Софиевка, что в Белгород-Днестровском районе, нашли подозрительный предмет, который похож на взрывоопасный

Как сообщает Politeka.net, они обратились в службу спасения.

Специалисты определили, что это граната РГД-33 времен Второй мировой войны.

Также за пределами села Расселенец Беляевского района местный житель нашел минометную мину калибра 82 мм.

Взрывоопасные предметы изъяли и уничтожили.

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2 июля в помещении со складирования и переработки бумажных материалов возник пожар.

К ликвидации огня было привлечено 12 единиц техники, человеческих жертв нет, сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС.

"2 июля в 12 час. 18 мин в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на ул. Ильфа и Петрова произошло возгорание одноэтажного здания по производству бумаги. К месту вызова в 12 час. 21 мин прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили возгорание одноэтажного помещения по складированию и переработке бумажных материалов", - говорится в сообщении.

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