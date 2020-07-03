На море сейчас полно отдыхающих

На некоторых пляжах Одессы запрещено купаться - в морской воде обнаружены бактерии кишечной инфекции

Пробы морской воды эксперты Госпотребслужбы отбирают каждую неделю. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Специалисты предполагают, что скорее всего, загрязнение произошло из-за недавнего ливня и регулярных выбросов канализационных стоков прибрежных предприятий.

Пляж Аркадия, Золотой Берег, Чайка, Дельфин и Курортный попали в список пляжей, где запрещено купаться, передает usionline.

"Показатели говорят о свежем фекальном загрязнении прибрежной полосы и морской воды. И в такой воде могут быть возбудители кишечных заболеваний. Несоблюдение правил личной гигиены или случайное употребление этой воды может привести к кишечной болезни.

Спектр заболеваний очень широкий", - рассказала начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Одесской области Лидия Степанова.

Ранее мы писали, что в сети обсуждают впечатляющие фото из Одессы, сделанные с высоты птичьего полета, а также со спутника.

Фотографии у себя в Фейсбук опубликовали общественные деятели Петр Обухов и Николай Викнянский. На снимках видно, что Черное море в некоторых местах изменило свой цвет.

Стоит отметить, что море позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.

По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.

Напомним, что одесситов оставили без деревьев после реконструкции в центре города: красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, мощный ливень обрушился на Одессу, улицы ушли под воду: видео стихии.

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