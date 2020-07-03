В Одессе предприниматели вышли на митинг против возможного ужесточения карантина в области
Как сообщает Politeka.net, известно, что несколько десятков авто сигналили возле обладминистрации, чтобы выразить свой протест, передает телеграм-канал Pavlovskynews.
Активисты считают, что власть действует в угоду крупному бизнесу и карантинными ограничениями пытаются уничтожить малый.
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Владельцы малого бизнеса утверждают, что вторую волну ограничений бизнес уже не переживет.
Ранее мы писали, что жители села Софиевка, что в Белгород-Днестровском районе, нашли подозрительный предмет, который похож на взрывоопасный.
Они обратились в службу спасения.
Специалисты определили, что это граната РГД-33 времен Второй мировой войны.
Также за пределами села Расселенец Беляевского района местный житель нашел минометную мину калибра 82 мм.
Взрывоопасные предметы изъяли и уничтожили.
Напомним, одесситы стали жертвами обмана в разгар карантина: "мошенники получили доступ к ..."
Как сообщала Politeka, сотни любителей России наделали шума в Одессе, СБУ приняла меры: детали произошедшего
Также Politeka писала, что одесский нардеп-милионер от Слуги народа не брезгует оплачивать жилье из бюджета: имя "героя".