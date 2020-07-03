В Одессе предприниматели вышли на митинг против возможного ужесточения карантина в области

Как сообщает Politeka.net, известно, что несколько десятков авто сигналили возле обладминистрации, чтобы выразить свой протест, передает телеграм-канал Pavlovskynews.

Активисты считают, что власть действует в угоду крупному бизнесу и карантинными ограничениями пытаются уничтожить малый.

Владельцы малого бизнеса утверждают, что вторую волну ограничений бизнес уже не переживет.

Ранее мы писали, что жители села Софиевка, что в Белгород-Днестровском районе, нашли подозрительный предмет, который похож на взрывоопасный.

Они обратились в службу спасения.

Специалисты определили, что это граната РГД-33 времен Второй мировой войны.

Также за пределами села Расселенец Беляевского района местный житель нашел минометную мину калибра 82 мм.

Взрывоопасные предметы изъяли и уничтожили.

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Также Politeka писала, что одесский нардеп-милионер от Слуги народа не брезгует оплачивать жилье из бюджета: имя "героя".