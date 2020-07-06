В понедельник, 6 июля, в Одессе намечается масштабное отключение электроэнергии, в результате которого обесточенными окажутся 7342 дома на 249 улицах

В пресс-службе пресс-служба АО «Одессаоблэнерго» проинформировали на каких улицах будет проведено отключение и как долго оно продлится, передает Politeka.net.

В частности, света не будет по следующим адресам:

1-й Моторный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 2А, 14А, 27А, 25а, 7, 30А, 18А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38

С 09:00 по 17:00

1-й переулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

С 09:00 по 11:00

1-й переулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

С 12:00 по 14:00

1-й Украинский переулок

9а, 1, 2, 3, 4, 6а, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

С 09:00 по 17:00

1-й Февральский переулок

1, 3, 5, 7

С 12:00 по 14:00

1-й Февральский переулок

1, 3, 5, 7

С 09:00 по 11:00

1-й Флотский переулок

5, 7а, 7

С 12:00 по 14:00

1-й Флотский переулок

5, 7а, 7

С 09:00 по 11:00

1-й Черноморский переулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 5А, 36а, 15А, 11, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

С 12:00 по 14:00

1-й Черноморский переулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 6а, 42б, 44а, 32/2, 5А, 36а, 15А, 11, 19а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

С 09:00 по 11:00

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 2А, 10, 11, 12

С 22:00 по 06:00

1-я линия 8 Марта

2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

С 12:00 по 14:00

1-я линия 8 Марта

109/2, 109/1, 109а, 109

С 09:00 по 11:00

1-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 24а, 9а, 4а, 7, 8а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

С 12:00 по 14:00

1-я линия 8 Марта

2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 4а, 8, 24а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

С 09:00 по 11:00

1-я линия 8 Марта

109/2, 109/1, 109а, 109

С 12:00 по 14:00

1-я Станционная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50А, 49А, 29А, 31б, 28А, 31А, 2А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

С 09:00 по 17:00

10-й Черноморский переулок

7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

С 12:00 по 14:00

10-й Черноморский переулок

7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

С 09:00 по 11:00

10-я Суворовская улица

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 11А, 35, 15а, 34А, 35А, 37, 29А

С 22:00 по 06:00

11-я линия Люстдорфской Дороги

19, 33Б, 20, 23, 18, 22, 24, 25, 28, 27, 31, 26а, 28А, 21, 26, 16, 11, 9, 13, 7, 14, 12, 33а, 33В, 35, 33, 29

С 22:00 по 06:00

12-я Суворовская улица

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14а, 17/1, 19а, 21а, 22, 23, 24

С 22:00 по 06:00

13-й Черноморский переулок

1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

С 12:00 по 14:00

13-й Черноморский переулок

1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

С 09:00 по 11:00

13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 4, 4а, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6

С 22:00 по 06:00

14-я Суворовская улица

15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 22:00 по 06:00

15-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 3, 5, 7, 9

С 22:00 по 06:00

19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3

С 22:00 по 06:00

1й Балтський

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

С 12:00 по 14:00

1й Балтський

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

С 09:00 по 11:00

1й Орловський

2, 4, 6

С 22:00 по 06:00

2-й Воронежский переулок

1

С 22:00 по 06:00

2-й Восточный переулок

1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9

С 09:00 по 19:00

2-й Керченский переулок

3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

С 22:00 по 06:00

2-й Моторный переулок

8А, 12, 6А, 2, 4, 10

С 09:00 по 17:00

2-й переулок Костанди

5А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4Б, 4А, 7, 14А, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

С 09:00 по 17:00

2-й Украинский переулок

1, 2

С 09:00 по 17:00

2-й Февральский переулок

1, 7, 7а, 5

С 09:00 по 11:00

2-й Февральский переулок

1, 7, 7а, 5, 1А

С 12:00 по 14:00

2-й Февральский переулок

1А

С 09:00 по 11:00

2-й Флотский переулок

3, 4, 8

С 12:00 по 14:00

2-й Флотский переулок

3, 4, 8

С 09:00 по 11:00

2-й Черноморский переулок

23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

С 09:00 по 11:00

2-й Черноморский переулок

23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

С 12:00 по 14:00

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

С 22:00 по 06:00

2-я Пересыпская улица

32, 34

С 12:00 по 14:00

2-я Пересыпская улица

32, 34

С 09:00 по 11:00

2-я Станционная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18А, 2Г, 2А, 2б, 15а, 8А, 21А, 22А, 21, 19А, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 по 17:00

22-я линия

2, 4

С 22:00 по 06:00

23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

2, 4, 6

С 22:00 по 06:00

24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 3, 5, 7

С 22:00 по 06:00

25-я линия

24а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20а, 16, 18, 20, 22, 24

С 22:00 по 06:00

26-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 10а, 13, 19а, 3а, 11а, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

С 22:00 по 06:00

27-я линия

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3а, 21, 4а, 17А, 9а, 8а, 22, 23, 24, 25, 26

С 22:00 по 06:00

28-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 12, 15/1, 8/2, 13а, 1а, 13, 14, 15, 18, 20, 22

С 22:00 по 06:00

29-я линия

7а, 1, 11б, 12а, 5/2, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

С 22:00 по 06:00

2й Балтський

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

С 12:00 по 14:00

2й Балтський

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

С 09:00 по 11:00

3-й переулок Костанди

2А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 1/3, 8/3, 13, 2Г, 57, 2Б

С 09:00 по 17:00

3-й Флотский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

С 12:00 по 14:00

3-й Флотский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

С 09:00 по 11:00

3-й Черноморский переулок

31А

С 12:00 по 14:00

3-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

С 09:00 по 11:00

3-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

С 12:00 по 14:00

3-й Черноморский переулок

31А

С 09:00 по 11:00

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 3А, 1б, 2А, 3/3, 13Б, 19, 2Б, 11А, 20, 21, 22, 2В

С 22:00 по 06:00

3-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

С 09:00 по 11:00

3-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

С 12:00 по 14:00

3-я Станционная улица

3А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1А, 15А, 13, 5А, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 17:00

30-я линия

12, 1а, 1, 3А, 5, 7, 14, 8а, 10, 8, 3, 8Б

С 22:00 по 06:00

31-я линия

5, 9, 10, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а

С 22:00 по 06:00

32-я линия

4а, 1, 16/1, 11а, 10А, 4, 16А, 9, 10, 11, 12, 14

С 22:00 по 06:00

33-я линия

2, 3

С 22:00 по 06:00

36-я линия

43А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 25/2, 30/А, 59а, 25/1, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

С 09:00 по 17:00

37-я линия

26, 30/1, 27, 31, 19, 35, 39а, 31а, 39, 34, 25, 37, 29, 20, 23, 21, 36, 17, 30, 33, 28, 32, 22, 18а, 29/3

С 09:00 по 17:00

3й Балтський

1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

С 12:00 по 14:00

3й Балтський

1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

С 09:00 по 11:00

3я Пересипьська

7, 13, 13а, 5, 11, 15

С 12:00 по 14:00

3я Пересипьська

19, 21, 23, 25, 27

С 09:00 по 11:00

3я Пересипьська

19, 21, 23, 25, 27

С 12:00 по 14:00

3я Пересипьська

7, 13, 13а, 5, 11, 15

С 09:00 по 11:00

4-й Балтский переулок

2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

С 12:00 по 14:00

4-й Балтский переулок

2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

С 09:00 по 11:00

4-й Флотский переулок

1

С 12:00 по 14:00

4-й Флотский переулок

1

С 09:00 по 11:00

4-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

С 12:00 по 14:00

4-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

С 09:00 по 11:00

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1Б, 22Б, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 10, 5, 11, 4а, 18, 17, 21, 13, 21А, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 4

С 22:00 по 06:00

4-я линия 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

С 12:00 по 14:00

4-я линия 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

С 09:00 по 11:00

40-летия Обороны Одессы улица

2, 4, 8

С 22:00 по 06:00

47-я линия

1, 2, 15/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

С 09:00 по 17:00

48-я линия

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2/Б, 9а, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 по 17:00

49-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20а, 9а, 15, 16а, 11а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 09:00 по 17:00

5-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 19/10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

С 09:00 по 11:00

5-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 19/10, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

С 12:00 по 14:00

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 18а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

С 22:00 по 06:00

5-я линия 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 11:00

5-я линия 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 12:00 по 14:00

5-я Пересыпская улица

16, 18, 20, 22

С 12:00 по 14:00

5-я Пересыпская улица

16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

С 09:00 по 11:00

5-я Пересыпская улица

24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

С 12:00 по 14:00

50-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20а, 3а, 9, 23а, 15а, 16д, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

С 09:00 по 17:00

51-я линия

3/1, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8А, 3/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

С 09:00 по 17:00

52-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 9а, 24а, 28, 30, 1А

С 09:00 по 17:00

53-я линия

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 27А, 18, 17А, 3А, 16а, 8а, 17в, 4Б, 6а, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

С 09:00 по 17:00

54-я линия

15

С 09:00 по 17:00

5й Балтський

19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

С 09:00 по 11:00

5й Балтський

19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

С 12:00 по 14:00

6-й Черноморский переулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

С 09:00 по 11:00

6-й Черноморский переулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

С 12:00 по 14:00

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17А, 22а, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

С 22:00 по 06:00

6-я Пересыпская улица

16А

С 09:00 по 11:00

6-я Пересыпская улица

16А

С 12:00 по 14:00

6-я Пересыпская улица

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2А, 11а, 12/2, 18, 19, 20

С 09:00 по 11:00

6-я Пересыпская улица

4, 6, 8, 10

С 12:00 по 14:00

6-я Пересыпская улица

4, 6, 8, 10

С 09:00 по 11:00

6-я Пересыпская улица

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2А, 11а, 12/2, 18, 19, 20

С 12:00 по 14:00

6й Балтський

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

С 09:00 по 11:00

6й Балтський

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

С 12:00 по 14:00

7-й переулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

С 12:00 по 14:00

7-й переулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

С 09:00 по 11:00

7-й переулок 8 Марта

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

С 12:00 по 14:00

7-й переулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8, 10

С 09:00 по 11:00

7-й переулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

С 12:00 по 14:00

7-й переулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

С 09:00 по 11:00

7-й переулок 8 Марта

4, 6, 8, 9, 10, 11

С 12:00 по 14:00

7-й переулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

С 09:00 по 11:00

7-й Черноморский переулок

6А

С 12:00 по 14:00

7-й Черноморский переулок

6А

С 09:00 по 11:00

7-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 2а, б, а, 7, 8

С 12:00 по 14:00

7-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 1а, 2а, б, а, 7, 8

С 09:00 по 11:00

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 1А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

С 22:00 по 06:00

7-я Пересыпская улица

6, 11, 13

С 09:00 по 11:00

7-я Пересыпская улица

9, 9А, 13А, 6, 11, 13

С 12:00 по 14:00

7-я Пересыпская улица

31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14/1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

С 09:00 по 11:00

7-я Пересыпская улица

31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14/1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

С 12:00 по 14:00

7-я Пересыпская улица

9, 9А, 13А

С 09:00 по 11:00

7-я Суворовская улица

43, 49, 51

С 09:00 по 17:00

7й Балтський

9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

С 12:00 по 14:00

7й Балтський

9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

С 09:00 по 11:00

8 Марта улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 43А, 29А, 47А, 37Б, 14А, 21А, 35а, 37В, 26, 37А, 21/2, 37/2, 37/1, 45А, 23а, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

С 12:00 по 14:00

8 Марта улица

72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 81А, 85А, 95, 95А, 74Б, 74а, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 99А

С 09:00 по 11:00

8 Марта улица

1, 9, 11, 13, 15, 17, 35, 42, 44, 7/1, 76/78, 80А, 67Б, 67А, 9А, 46А, 15а, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 73, 75

С 12:00 по 14:00

8 Марта улица

76/78, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 37/1, 67А, 23а, 46А, 47А, 67Б, 14А, 21А, 37А, 45А, 77/5, 77Д, 77К, 77в, 20А, 11, 77Е, 77/1, 7/1, 37В, 35а, 37/2, 80А, 43А, 29А, 15а, 9А, 21/2, 37Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 73, 75, 771, 774, 776

С 09:00 по 11:00

8 Марта улица

77/5, 99А, 77К, 77в, 776, 774, 77Е, 77/1, 771, 95, 96, 90, 76, 78, 88, 83, 81А, 93, 74а, 80, 82, 77Д, 101, 94, 95А, 100, 89, 72, 85, 84, 79, 103, 91, 92, 74Б, 97, 77, 85А, 87, 86, 74, 81, 99

С 12:00 по 14:00

8-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

С 12:00 по 14:00

8-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

С 09:00 по 11:00

8-й переулок 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

С 09:00 по 11:00

8-й переулок 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

С 12:00 по 14:00

8-й Черноморский переулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36а, 33, 19а, 9В, 44А/1, 25/1, б, 9а, 28а, 44а, 34а, 1а, 44б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

С 12:00 по 14:00

8-й Черноморский переулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36а, 33, 19а, 9В, 44А/1, 25/1, б, 9а, 28а, 44а, 34а, 1а, 44б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

С 09:00 по 11:00

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23/, 16а, 18А, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

С 22:00 по 06:00

8-я Пересыпская улица

4, 8, 10, 12, 14, 16

С 09:00 по 11:00

8-я Пересыпская улица

1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

С 12:00 по 14:00

8-я Пересыпская улица

1

С 09:00 по 11:00

9-й переулок 8 Марта

1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

С 12:00 по 14:00

9-й переулок 8 Марта

1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

С 09:00 по 11:00

9-й Черноморский переулок

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

С 12:00 по 14:00

9-й Черноморский переулок

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

С 09:00 по 11:00

9-я Суворовская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16А, 18а, 18, 4А, 17а, 20А, 5А, 19, 20, 22, 23, 24

С 22:00 по 06:00

Аграрная улица

1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

С 12:00 по 14:00

Аграрная улица

1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

С 09:00 по 11:00

Академика Гаркавого улица

15, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 51, 37а, 48а, 53, 148, 150, 152, 156

С 09:00 по 19:00

Академика Заболотного улица

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 41А, 18А, 13А, 39А, 52, 33/1, 55, 332, 43А

С 22:00 по 06:00

Академика Филатова улица

31А, 29Б

С 09:00 по 17:00

Александра Невского улица

42, 46, 48, 50, 52, 58а, 76а, 68б, 64а, 54, 64б, 74а, 68Г, 68в, 62а, 52/2, 68/3, 78/1, 52/1, 80б, 66а, 68/2, 44б, 80а, 60, 44В, 58, 82, 68, 74, 56, 76, 78, 66, 80, 62, 70, 72, 64

С 09:00 по 17:00

Ашхабадская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12б, 12а, 25а, 28б, 25, 28а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

С 09:00 по 19:00

Балтская дорога

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43А, 40а, 35а, 40, 43, 45, 46, 47, 59

С 12:00 по 14:00

Балтская дорога

40, 40а, 46

С 09:00 по 11:00

Балтская дорога

38

С 12:00 по 14:00

Балтская дорога

37

С 09:00 по 11:00

Балтская дорога

58А

С 12:00 по 14:00

Балтская дорога

47, 43А, 34, 36, 43, 45, 59, 32а, 32

С 09:00 по 11:00

Балтская дорога

34, 60, 62, 67, 32а, 32

С 12:00 по 14:00

Балтская дорога

60, 62, 64, 66, 67, 62/1, 82а, 68, 75б, 84а, 64А, 70, 82, 84

С 09:00 по 11:00

Балтская дорога

36

С 12:00 по 14:00

Балтская дорога

58А, 38

С 09:00 по 11:00

Балтская дорога

60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 62/1, 64А, 82а, 84а, 75б, 84

С 12:00 по 14:00

Балтская дорога

27, 31, 35а, 25, 29, 33, 35

С 09:00 по 11:00

Баркасный переулок

1, 1а, 2, 4

С 09:00 по 11:00

Баркасный переулок

1, 1а, 2, 4

С 12:00 по 14:00

Бессарабская улица

1, 2, 3, 5

С 07:00 по 18:00

Бессарабская улица

2, 4, 6, 4Б

С 09:00 по 19:00

Библиотечная улица

1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

С 09:00 по 19:00

Богдана Хмельницкого улица

15/19, 15 /172, 21, 15/172, 15/17, 13А, 44, 21а, 13, 15172, 15171, 15/171

С 07:00 по 18:00

Боженко улица

1, 3, 5, 7, 6Б, 6, 8, 9, 11

С 09:00 по 17:00

Болградская улица

2, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

С 09:00 по 19:00

Большевистский переулок

3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

С 12:00 по 14:00

Большевистский переулок

3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

С 09:00 по 11:00

Бородинская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 18А, 19/1, 11А, 4А, 13А, 12, 17А, 22А, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

С 09:00 по 19:00

Брестская улица

17, 19, 21, 23, 24, 25, 43А, 31Б, 33а, 41Б, 41а, 17А, 31А, 29, 47В, 43б, 33, 35, 39, 45, 49, 53, 29/1

С 07:00 по 18:00

Василия Кандинского улица

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 1а, 20а, 20б, 4а, 17б, 28д, 14а

спуск 8 Марта

2, 3, 6, 4а, 1, 4, 5, 4Б

С 12:00 по 14:00

спуск 8 Марта

2, 3, 6, 4а, 1, 4, 5, 4Б

С 09:00 по 11:00

спуск 8 Марта

7, 8, 9, 11

С 12:00 по 14:00

Сталепрокатная улица

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 8/1, 7/5, 22Б, 3Б, 19а, 14, 11А, 3А, 17/19, 418/26, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34

С 09:00 по 19:00

Сталепрокатний провулок

13

С 09:00 по 19:00

Столбовая улица

24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А, 22

С 09:00 по 17:00

Столбовая улица

17

С 07:00 по 18:00

Суперфосфатная улица

3, 4, 5, 6, 1\2, 7, 17а, 9А, 40А, 3Б, 23А, 9б, 3В, 16А, 17Б, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40

С 09:00 по 17:00

Танкистов улица

56в, 56А, 62, 56б, 58, 60

С 07:00 по 18:00

Творческая улица

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 23а, 22А, 42А, 33, 44А, 48А, 20А, 34А, 41, 4А, 35, 48, 49, 51, 47, 42, 36, 44, 37, 46, 45, 50

С 09:00 по 19:00

Тираспольская улица

25

С 09:00 по 19:00

Тираспольское шоссе

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

С 09:00 по 19:00

Тираспольское шоссе

29, 31

С 07:00 по 18:00

Тракторна вулиця

23А, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 2а, 21А, 12А, 7а, 27А, 2б, 9, 45А, 19а, 19б, 50 А, 51а, 48 А, 15А, 39А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54

С 09:00 по 17:00

Тульская улица

1, 3, 13, 3а

С 22:00 по 06:00

Удельный переулок

6

С 09:00 по 19:00

Улитина улица

23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А

С 09:00 по 19:00

Уманская улица

1, 2, 3, 24а, 25В, 4, 25Б, 25А, 20А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

С 09:00 по 19:00

Умова улица

1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1/1а, 21Б, 27А, 1а, 79, 9А, 21а, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992

С 09:00 по 19:00

Урожайная улица

4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

С 09:00 по 19:00

Ученическая улица

26

С 09:00 по 19:00

Училищная улица

2, 4, 6

С 09:00 по 17:00

Февральская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54а, 1а, 12а, 33а, 49а, 34а, 42Б, 13а, 2а, 55а, 42А, 20/6, 10/2, 23а, 33б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

С 12:00 по 14:00

Февральская улица

34а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42А, 20/6, 12а, 1а, 13а, 7, 42Б, 10/2, 2а, 33а, 33б, 23а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42

С 09:00 по 11:00

Февральская улица

3, 5

С 07:00 по 18:00

Февральская улица

35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а

С 09:00 по 11:00

Флотская улица

13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27а, 25, 29а, 27, 29

С 12:00 по 14:00

Флотская улица

3, 9, 9а, 5, 11

С 09:00 по 11:00

Флотская улица

3, 9, 9а, 5, 11

С 12:00 по 14:00

Флотская улица

2А, 2, 4, 6, 8, 10, 27а, 29а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

С 09:00 по 11:00

Флотская улица

2А, 2, 4, 6, 8, 10

С 12:00 по 14:00

Фонтанская дорога

78/24, 106/26, 98/2, 98/96, 98г, 96а, 102, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 106/38, 155/2, 98, 106/34, 106/21, 106/24, 1553, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 104, 104А, 157, 106/35, 106, 106/39

С 09:00 по 17:00

Холмистая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

С 09:00 по 11:00

Холмистая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

С 12:00 по 14:00

Хуторская улица

95Е

С 09:00 по 11:00

Хуторская улица

95Е

С 12:00 по 14:00

Южная дорога

67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

С 22:00 по 06:00

Яши Гордиенко улица

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 19а, 20а, 22, 24б, 25/27, 17а, 16а, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а

С 09:00 по 17:00

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."

Также Politeka сообщала, что появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы: как люди "придерживаются" карантина.