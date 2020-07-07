Во вторник, 7 июля, Одесса и область окажется под влиянием грозового фронта
Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Так, порадовав одесситов безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Одессе покроется тучами, которые продержатся до вечера.
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Ночью, по данным метеорологов, будет без существенных осадков, днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 23-25 °C, днем 30-32 °C.
Температура морской воды 24-25 °C.
По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность.
Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 20-25 °C, днем 30-35 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали, адская жара привела к тому, что спасатели объявили наивысший класс пожарной опасности на территории Одесского региона.
Об этом предупредили в пресс-службе областного ГСЧС.
Так, в Одесской области с 4-го по 8 июля будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Согласно прогнозам метеорологов, в эти дни температура воздуха будет достигать в некоторых местах до +39 градусов.
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