Во вторник, 7 июля, Одесса и область окажется под влиянием грозового фронта

Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Так, порадовав одесситов безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Одессе покроется тучами, которые продержатся до вечера.

Ночью, по данным метеорологов, будет без существенных осадков, днем прогнозируется ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 23-25 ​​°C, днем ​​30-32 °C.

Температура морской воды 24-25 °C.

По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность.

Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 20-25 °C, днем ​​30-35 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, адская жара привела к тому, что спасатели объявили наивысший класс пожарной опасности на территории Одесского региона.

Об этом предупредили в пресс-службе областного ГСЧС.

Так, в Одесской области с 4-го по 8 июля будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Согласно прогнозам метеорологов, в эти дни температура воздуха будет достигать в некоторых местах до +39 градусов.

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