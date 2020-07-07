Обильные осадки, которые обрушились на Одесскую область снова подпортили жизнь местным жителям

Дело всё в том, что в ночь на вторник, 7 июля, дожди затопили частные усадьбы в селе Цебриково Великомихайловского района. Кадры последствий непогоды разместила в сети пресс-служба областного ГСЧС, передает Politeka.net.

По прибытию к месту вызова спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части откачали воду с территории 4-х частных домовладений. По состоянию на 5:55 откачано 220 куб. м. дождевой воды.

Отмечается, что к оказанию помощи населению привлекались от ДСНС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Ранее мы уже сообщали, что сильный ливень, который прошел 23 июня на севере Одесской области, наделал бед в Подольском районе. Река Большой Куяльник вышла из берегов, и частично затопила три села - Поплавку, Качуровку и Оброчное, затопив улицы сел.

Пострадали десятки домохозяйств, поля, залило огороды и погиб скот, который не успели спасти от мощных потоков воды. В некоторых местах уровень воды превысил метр. Размыло дороги, был разрушен мост, который соединяет Поплавку с центром Куяльницкой ОТГ.

Фактически за 3 часа выпало рекордное количество осадков. В селе Качуровка большая вода подтопила 30 домов. Кроме того, из-за сильных проливных дождей в селе Вакуловка Раздельнянского района подтопило семь домов и огородов. А тем временем синоптики обещают, что 7 июля на Одессу надвинется грозовой фронт, который принесет кратковременный дождь. Температура воздуха немного опустится, однако ветер переменных направлений поднимет волны на море. Ветер 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +18 +23, днем же столбики термометров покажут +34 градусов.

Напомним, резкое изменение погоды в Одессе: синоптики предупредили, что будет 7 июля

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