Одесситы решили проучить автохама, который постоянно паркуется в неположенном месте и причиняет неудобства жителям одного из жилищных комплексов
Об этом пишет местное издание
В частности, водитель «евробляхи» регулярно паркуется, перекрывая проезд жителям ЖК «Альтаир» по адресу Люстдорфская дорога, 55/2.
Кроме того, его автомобиль, оставленный где-попало, преграждает проход к мусорным бакам, тем самым мешает осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.
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Жильцы не раз жаловались в полицию и не дождавшись ответных действий решили действовать самостоятельно. В качестве мести они придумали следующее решение: обклеили автомобиль наклейками "Я паркуюсь как му*ак" и оставили на капоте пакеты с мусором.
Ранее мы сообщали, одесский школьник решил агрессивно бороться с неправильно припаркованными автомобилями.
Мальчик лег на капот машины, которая заехала на тротуар и принялся нецензурно оскорблять водителя автомобиля.
Позже на помощь подростку пришла женщина, которая также отчитала водителя за нарушение. Далее этот же мальчик заставлял уехать с тротуара другую машину.
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