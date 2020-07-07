Одесситы решили проучить автохама, который постоянно паркуется в неположенном месте и причиняет неудобства жителям одного из жилищных комплексов

Об этом пишет местное издание 048.ua .

В частности, водитель «евробляхи» регулярно паркуется, перекрывая проезд жителям ЖК «Альтаир» по адресу Люстдорфская дорога, 55/2.

Кроме того, его автомобиль, оставленный где-попало, преграждает проход к мусорным бакам, тем самым мешает осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.

Жильцы не раз жаловались в полицию и не дождавшись ответных действий решили действовать самостоятельно. В качестве мести они придумали следующее решение: обклеили автомобиль наклейками "Я паркуюсь как му*ак" и оставили на капоте пакеты с мусором.

Ранее мы сообщали, одесский школьник решил агрессивно бороться с неправильно припаркованными автомобилями.

Мальчик лег на капот машины, которая заехала на тротуар и принялся нецензурно оскорблять водителя автомобиля.

Позже на помощь подростку пришла женщина, которая также отчитала водителя за нарушение. Далее этот же мальчик заставлял уехать с тротуара другую машину.

Напомним, резкое изменение погоды в Одессе: синоптики предупредили, что будет 7 июля

Как писала Politeka, погоня со стрельбой всполошила Одессу, на месте много силовиков: кадры происходящего