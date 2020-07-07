Сколько это может продолжаться?

В центре Одессы многие дома находятся в настолько ветхом состоянии, что в любой момент может что-то завалиться

Показательный пример произошел вечером 6 июля в жилом доме на улице Манежной, 34. Там обрушился потолок в одной из квартир. Об этом сообщили в городские СМИ и опубликовали фото.

После обрушения вся квартира на 4 этаже, оказалась захламлена. Сейчас работники ЖКС «Порто-Франковский» разбирают завалы и выносят мусор из квартиры.

По данным издания, перекрытие рухнуло в этом доме уже дважды. Первый раз ЧП произошло 16 июня, тогда частично обвалилась крыша.

ЖКС пообещал за свой счет купить деревянный брус и восстановить потолок после расчистки.

Тогда замдиректора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан рассказал, что дом 1917 года постройки. При этом памятником архитектуры он не считается. Как и нет у дома статуса ветхого или аварийного.

Ранее мы сообщали, за последние полгода в Одессе произошло сразу несколько обвалов домов. Одно из последних происшествий случилось на улице Ясной. При обвале разрушился целый ряд квартир. А обломки дома повредили машину припаркованную у здания.

Также мы рассказывали об обвале жилого дома по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного здания резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.



Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

Напомним, обвал дома в Одессе: появилась новая угроза для жителей, подробности

Как сообщала Politeka, "Дорогой ремонт и шикарный вид из окон": как выглядела квартира в рухнувшем доме в Одессе, фото

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП