В Одесской области продолжают фиксировать рост заболеваемости китайским вирусом и за последние сутки его обнаружили у 37 человек

Тревожные данные озвучили в пресс-службе МОЗ, передает Politeka.net.

В частности, в Одессе и области к 9:00 7 июля, с начала эпидемии зарегистрировали 1919 лабораторно подтвержденных случаев- из них 37 новых.

Всего за время эпидемии погибло 25 заболевших, из них 10 - жители Одессы. Всего выздоровели 832 пациента — это 43,35% от общего количества больных.

Тем временем стало известно, сколько тестов на антитела к вирусу сделали в Одессе.

Так, по состоянию на 6 июля, в городе провели 1295 тестирований на иммуноферментный анализ (ИФА).

Как доложила в ходе заседания вице-мэр Светлана Бедрега, с 1295 проведённых тестов 787 было сделано на выявление иммуноглобулина М, 508 - на иммуноглобулин G.

Чиновница отметила, что тестирование проводится в 6 медучреждениях: в городской инфекционной больнице, в городских больницах № 1, 5 и 10, а также в диагностических центрах № 6 и 20. Прежде всего тесты делают людям с подозрением на вирус, больным пневмонией, тем, кто готовится к госпитализации, а также медработникам, полицейским, нацгвардейцам и пограничникам.

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