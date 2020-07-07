В сети показали, как цветет Черное море у берегов Одессы из космоса

Невероятные кадры запечатлены со спутника и обнародованы в youtube, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Съемку и мониторинг провел Национальний центр управления и испытания космических средств с 28 июня по 1 июля.

«Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл-а, который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах», — отмечается в сообщении.

Ранее мы уж писали, что Черное море в Одессе изменило свой цвет и этим не на шутку встревожило отдыхающих.

На обнародованніх снимках видно, что вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, нагнало ветром, покрасили в зеленый пляже и самих отдыхающих кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

Стоит отметить, что море позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.

По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.

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