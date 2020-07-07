Несмотря на беспощадную жару в Одессе проходит акция протеста против нового строительства

Как сообщает местное издание « Думская » недовольные люди перекрыли дорогу возле одесского аэропорта. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Под палящим солнцем митингующие ходят по зебре и блокируют движение автомобилей. Таким образом они протестуют против расширения предприятия, которое хочет построить новый комплекс на месте их гаражей.

Одни автомобилисты объезжают место акции через дворы, другие пытаются протиснуться между участниками акции, сигналят и вступают с ними в конфликты.

По данным издания, освободить территорию требует от гаражников КП «Международный аэропорт Одесса».

Там утверждают, что перспективный план развития территории предприятия предусматривает расширение нового перрона и строительство его последующей очереди на земельном участке, частично свободном от капитальной застройки, частично на земельном участке, занимаемом частными гаражами вдоль улицы Аэропортовской. Место под гаражи выделялось в советское время во временное пользование, и сейчас большинство владельцев гаражей никакого отношения к аэропорту не имеет. Документов на землю и разрешений на строительство стационарных строений ни у кооперативов, ни у их членов нет, говорят юристы КП.

Ранее мы писали, в Черноморске митингующие заблокировали вход в морской порт.

Как стало известно, около 25 сотрудников ООО «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн» перекрыли проходные пути, ведущие в Черноморский порт.

По словам митингующих, их пропуска аннулированы, и они не могут пройти на территорию порта. Они требуют выплатить им заработную плату, которую задолжали за девять месяцев.

Отметим, что это уже четвертая акция протеста за месяц.

Напомним, что стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"

Как сообщала Politeka, мощный ливень обрушился на Одессу, улицы ушли под воду: видео стихии.

Также Politeka писала, что смерч пронесся по области, видео: синоптики предупредили Одессу о приближении стихии.