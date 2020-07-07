В Одессе, как и по всей Украине, не мало школ, которые находятся в ветхом состоянии и срочно нуждаются в капремонте, а также современном оборудовании

Показательний пример – одесская общеоразовательная школа №51, которая находится по адресу Люстдорфская дорога, пишет издание 048.ua.

Родители школьников пожаловались в горсовет, что на стенах учебного заведения появились трещины, на что получили ответ от департамента образования.

Чиновники утверждают, что всему виной соседняя стройка многоэтажного жилого комплекса под названием "Манхетен" на площади Толбухина. Там же, в ответе департамента было указано, что, несмотря на то, что в разрушении виноват застройщик, ремонтные работы в школе планируют проводить за деньги налогоплательщиков.

Также, по словам родителей, кроме трещин их беспокоит жуткое состояние школьных туалетов. В них грязно, давно не делали ремонтов, а в кабинках попросту отсутствуют двери. Руководство школы не очень обеспокоено этой проблемой, потому что сам директор, якобы за свои личные деньги, сделала себе отдельный туалет в своем кабинете, чтобы не пользоваться общими грязными туалетами.

Ранее мы сообщали, 6 июля в одной из квартир в жилом доме на улице Манежной, 34. обрушился потолок.

После обрушения вся квартира на 4 этаже, оказалась захламлена. Работники ЖКС «Порто-Франковский» разбирали завалы и выносили мусор из квартиры.

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