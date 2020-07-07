Несмотря на рост заболеваемости одесские власти готовятся открыть школы в городе с 1 сентября

Однако уже сейчас думают, как обезопасить детей во время эпидемии. Об их планах стало известно в ходе дистанционного заседания в мэрии, передает Politeka.net.

В частности, предлагается разделить классы на две группы. В то же время пока непонятно как это организуют в школах, где учатся в две смены. В любом случае, если школы откроют, то правила ношения масок и соблюдения дистанции обязательно будут соблюдать.

Мэр Одессы Геннадий Труханов говорит, что из-за дистанционного обучения часть детей оказалась на грани нервного расстройства, так как лишена общения со сверстниками. К тому же, многим сложно осваивать обучение по интернету и делать домашние задания.

Труханов утверждает, что карантин в полной мере сейчас соблюдать все равно невозможно, так как множество детей находятся на пляжах, где контролировать сохранение дистанции между людьми практически нельзя.

Тем временем стало известно, сколько тестов на антитела к вирусу сделали в Одессе.

Так, по состоянию на 6 июля, в городе провели 1295 тестирований на иммуноферментный анализ (ИФА).

Как доложила в ходе заседания вице-мэр Светлана Бедрега, с 1295 проведённых тестов 787 было сделано на выявление иммуноглобулина М, 508 - на иммуноглобулин G.

Чиновница отметила, что тестирование проводится в 6 медучреждениях: в городской инфекционной больнице, в городских больницах № 1, 5 и 10, а также в диагностических центрах № 6 и 20. Прежде всего тесты делают людям с подозрением на вирус, больным пневмонией, тем, кто готовится к госпитализации, а также медработникам, полицейским, нацгвардейцам и пограничникам.

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