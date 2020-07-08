Стало известно, какая погода ожидает одесситов и гостей города в среду, 8 июля

Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков, передает Politeka.net.

Ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 17-19 ° С, днем ​​25-27 °С.

Температура морской воды 23-24 ° С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м / с, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 14-19 ° С, днем ​​23-28 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

До этого мы сообщали, что обильные осадки уже обрушились на некоторые районы Одесской области, подпортив жизнь местным жителям.

В ночь на вторник, 7 июля, дожди затопили частные усадьбы в селе Цебриково Великомихайловского района. Кадры последствий непогоды разместила в сети пресс-служба областного ГСЧС.

По прибытию к месту вызова спасатели откачали воду с территории 4-х частных домовладений. По состоянию на 5:55 откачано 220 куб. м. дождевой воды.

Отмечается, что к оказанию помощи населению привлекались от ДСНС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит



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