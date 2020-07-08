В Одессе в жилом доме обвалилась кровля

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на "Думскую".

Инцидент произошел вчера, 7 июля, около 16.00.

Так, в доме №34 по улице Манежной в Одессе обрушилась кровля здания, в результате чего было разрушено две комнаты квартиры на четвертом этаже.

Предварительно установлено, что общая площадь разрушений составляет 28 квадратных метров. В разрушенной квартире проживает один человек, а всего в доме живет 108 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время спасатели проводят расчистку помещения и разбирают завалы.

Следует отметить, что это второй обвал в данном здании, а первый произошел около месяца назад - в середине июня. Тогда также пострадавших из-за обвала кровли не было.

Ранее мы также сообщали о школе в Одессе, которая буквально трещит по швам. Речь идет о школе №51, которая находится по адресу Люстдорфская дорога.

Родители школьников пожаловались в горсовет, что в стенах учебного заведения появилось много трещин. В ответ на это в департаменте образования отметили, что всему виной соседнее строительство многоэтажного жилого комплекса под названием "Манхэттен" на площади Толбухина. Также в ответе департамента было отмечено, что несмотря на то, что в разрушении виноват застройщик, ремонтные работы в школе планируют проводить за деньги налогоплательщиков.

Напомним, в Одессе ураган сметает все на своем пути: есть пострадавшие, кадры последствий.

Как сообщала Politeka, стихия разгулялась по Одесской области, град размером со сливу: кадры событий.

Также Politeka писала о переполохе в Одесском горсовете, нагрянула СБУ: что происходит.