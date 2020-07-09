В Одессе произошло вооруженное ограбление на АЗС, полиция ищет преступника
Происшествие случилось среди ночи на улице Дальницкой, 55, на автозаправке фирмы «WOG», передает Politeka.net.
Мужчина в медицинской маске зашел на заправку якобы чтобы купить пиво. Когда он подошел к кассе, то достал пистолет и направил его на кассира. После этого налетчик спокойно выгреб деньги из кассы и сбежал.
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Момент нападения попал на камеры наблюдения, видео которого разместил telegram-канал ХО.
Теперь преступника разыскивает полиция.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Разбойнику грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, в Одессе задержали преступную группу, которая подозревается в телефонном мошенничестве.
Установлено, что трое мужчин через открытые данные из различных сайтов и других источников миониторили и обрабатывали сведения жителей Одессы пожилого возраста. Таким образом они получали личную информацию о будущих жертв.
Также сообщалось, что в разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а после чего отбирает у них всё ценное.
Об одном таком случае, который имел место на днях на улице Варненской, рассказали в местной полиции.
Трое подростков заметили жертву и решилсь на ограбление.
Один ударил мужчину в затылок, отчего тот упал. После чего они втроём избили мужчину, отобрав у него 2,5 тысячи гривен и убежали.
Напомним, одесситы стали жертвами обмана в разгар карантина: "мошенники получили доступ к ..."
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