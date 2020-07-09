В разгар курортного сезона в Одессе участились случаи краж, которые совершают приезжие

Об одном таком случае рассказали в местной полиции и показали фото молодой преступницы, передает Politeka.net.

20-летняя девушка приехала из Киева в курортную Одессу, чтобы погостить у своих родственников, однако, как выяснилось ее целью оказался не только отдых.

Стоя в очереди в кабинет врача в одной из больниц, она решила ограбить 55-летнюю одесситку.

Девушку задержали с поличным при выходе из больницы. У нее нашли чужой кошелек с пятью тысячами гривен и ста долларами.

В полиции отметили, что одесситка в очереди даже не заметила, что ее обокрали.

По факту кражи открыто уголовное производство. Воровке грозит штраф до 51 000 гривен либо до 240 часов общественных работ или ограничение свободы на срок до пяти лет.

До этого мы сообщали, что в Одессе произошло вооруженное ограбление на АЗС, в результате которого полиция объявила в розыск преступника.

Происшествие случилось среди ночи на улице Дальницкой, 55, на автозаправке фирмы «WOG».

Мужчина в медицинской маске зашел на заправку якобы чтобы купить пиво. Когда он подошел к кассе, то достал пистолет и направил его на кассира. После этого налетчик спокойно выгреб деньги из кассы и сбежал.

Момент нападения попал на камеры наблюдения.

Теперь преступника разыскивает полиция.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Разбойнику грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

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