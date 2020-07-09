Несмотря на палящее солнце в Черноморске снова митингуют работники порта

Как сообщает интернет-портал « УСИ », в четверг, 9 июля, сотрудники фирмы "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" требуют вернуть многомесячные долги, поэтому они заблокировали все проезды в порт. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Люди не получают зарплату уже почти 10 месяцев, а сумма долга достигла 15 миллионов.

На место акции протеста съехались правоохранители, которые пытаются разблокировать проезд, угрожая митингующим административным наказанием.

В какой-то момент одному из протестующих стало плохо на жаре, он потерял сознание и его увезла бригада скорой помощи.

Надо сказать, что акции протеста сотрудников "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" продолжаются уже несколько месяцев. Портовики обращались к местным и центральным властям, однако их проблема до сих пор не разрешена.

До этого мы писали, что в Черноморске митингующие заблокировали вход в морской порт.

Как стало известно, около 25 сотрудников перекрыли проходные пути, ведущие в Черноморский порт.

По словам митингующих, их пропуска аннулированы, и они не могут пройти на территорию порта. Они требуют выплатить им заработную плату, которую задолжали за длительное время.

Также мы сообщали о митинге возле одесского аэропорта.

На днях недовольные люди перекрыли дорогу, ходили по зебре и блокировали движение автомобилей. Таким образом они протестовали против расширения предприятия, которое хочет построить новый комплекс на месте их гаражей.

Около второй проходной ГП "МТП "Черноморск" устроили провокацию Gepostet von Украинская Служба Информации am Donnerstag, 9. Juli 2020

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