Несмотря на палящее солнце в Черноморске снова митингуют работники порта
Как сообщает интернет-портал «
Люди не получают зарплату уже почти 10 месяцев, а сумма долга достигла 15 миллионов.
На место акции протеста съехались правоохранители, которые пытаются разблокировать проезд, угрожая митингующим административным наказанием.
Порочная звезда из "Игры престолов" Эмилия Кларк разделась и показала новую себя: "Вспыхивает страсть"
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок к выплатам, "до 5000 гривен..."
Немецкая чемпионка, спустив штаны и сбросив лифчик, заставила реветь от восторга: "Валерия, горячо!"
Фигуристая любимица Кондратюка из Х-фактора без одежды показала себя во всей красе: "Хочется стать той, кто..."
В какой-то момент одному из протестующих стало плохо на жаре, он потерял сознание и его увезла бригада скорой помощи.
Надо сказать, что акции протеста сотрудников "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" продолжаются уже несколько месяцев. Портовики обращались к местным и центральным властям, однако их проблема до сих пор не разрешена.
До этого мы писали, что в Черноморске митингующие заблокировали вход в морской порт.
Как стало известно, около 25 сотрудников перекрыли проходные пути, ведущие в Черноморский порт.
По словам митингующих, их пропуска аннулированы, и они не могут пройти на территорию порта. Они требуют выплатить им заработную плату, которую задолжали за длительное время.
Также мы сообщали о митинге возле одесского аэропорта.
На днях недовольные люди перекрыли дорогу, ходили по зебре и блокировали движение автомобилей. Таким образом они протестовали против расширения предприятия, которое хочет построить новый комплекс на месте их гаражей.
Напомним, что стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"
Как сообщала Politeka, мощный ливень обрушился на Одессу, улицы ушли под воду: видео стихии.
Также Politeka писала, что смерч пронесся по области, видео: синоптики предупредили Одессу о приближении стихии.