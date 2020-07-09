С 9 по 10 июля сразу три района в Одессе, а также пригород останется без водоснабжения из-за аварии

О масштабном отключении воды жителей Киевского, Приморского и Малиновского районов предупреждает пресс-служба "Инфоксводоканала", передает Politeka.net.

Сообщается, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ в машинном зале ВНС «Южная» с 23:30 09 июля до 07:30 10 июля 2020 года будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:

Приморский,

Малиновский,

Киевский,

пос. Червоный Хутор,

ж/м «Радужный»,

ж/м «Совиньон 1-5»,

ЖКП «Таирово».

Нужно отметить, что отключение не затронет — ж/м “7-е небо”, Заставу, Ленпоселок, Слободку.

Ранее мы писали, в Одесской области спасли почти два десятка отдыхающих, которые отправились в море во время непогоды, да еще прихватив с собой детей. Детали сообщили пограничники ГПСУ.

По их словам, во время несения службы на наблюдательной башне военнослужащий заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми.

При этом , циклонный ветер помешал отдыху и относил людей все дальше от берега.

В тот же день пограничники увидели еще двух человек на надувном матрасе, которые дрейфовали далеко в море.

К счастью, всех удалось спасти благодаря бдительности военных.

Отмечается, что в обоих случаях, удалось спасти жизни 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей.

Напомним, что целый район Одессы оставят без воды, адреса

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