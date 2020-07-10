В пятницу, 10 июля, жителям Одессы стоит подготовиться к жаркой погоде

С новым прогнозом одесситов и гостей города ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

Они предупредили, что ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня. Также стало известно, что осадков в этот день не предвидится.

Ветер будет дуть юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 17-19 градусов, днем воздух раскалится до ​​26-28 градусов.

Температура морской воды 22-23 °С.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 14-19 °С, днем поднимется до +32 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы писали, в разгар пляжного сезона в Одессе существенно возросло количество утопленников.

Так, в регионе с начала года на водоемах утонуло 13 человек, из них 6 человек только за прошлый месяц.

Согласно статистике, многие случаи происходят в ночное время, когда спасатели не работают. Кроме того, большинство трагедий произошло с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим мэр Одессы Геннадий Труханов предложили усилить контроль, разместив предупредительные плакаты, но о ночном дежурстве спасателей речь не идет.

«Нам нужен контроль. Нужно подумать. Может, информационные плакаты. Хотя, пьяному море по колено, но мы все-таки обязаны предпринять предупредительные меры, - заявил мэр во время совещания.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит



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