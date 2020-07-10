Вблизи Одессы отдыхающие не имеют возможности попасть на пляж, несмотря на уверения властей о свободном доступе к морю

Речь идет о Сосновом береге, который заблаговременно отгородила администрация коттеджного поселка и не пускает на пляж жителей Суворовского района, а также близлежащих поселков. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал одесский общественник Сергей Варламов, пишет Politeka.net

«Ах да, совсем забыл. Пане Презеденте, зачем вам тот Ланжерон с Кисловским? Недалеко от Крыжановки есть прекрасные десять километров пляжа, которые администрация «Соснового Берега» заблаговременно отгородила от всякой там челяди. Не для тварей дрожащих, а для тех, кто право «имеет», - обратился он к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общественник призвал украинские власти разобраться в этой запутанной и несправедливой истории. В областной администрации сообщили, что по документам там нет никаких пляжей — вся береговая линия представляет собой «гидротехнические сооружения». находящиеся в частной собственности. Но по факту пляжи существуют.

Ранее мы писали, в преддверии курортного сезона одесситам перекрыли проход к морю из-за новой стройки.

Речь идет о лестничном проходе к пляжу «Курортный» на 13-й станции Большого Фонтана, который упирается в строительный забор.

Теперь всем отдыхающим, чтобы спуститься к морю, приходится испытывать массу неудобств, обходя строительную площадку по дороге, где ездит строительная техника.

Как стало известно, на данной территории ведут строительство сразу две компании — «Ханбер» и «Гефест» .

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

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