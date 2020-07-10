Посетительница одесского зоопарка залезла в вольер к косули, забрала детеныша, в результате чего он погиб

Вопиющую историю поведал директор заведения Игорь Беляков, пишет " Думская ".

По его словам, женщина гуляла зоопарком в Одессе и увидела, как косуля рожает детеныша. А потом почему-то решила, что мама бьет детеныша, и полезла в вольер его спасать.

«Это нормально в природе. Новорожденный теленок должен сразу идти за матерью подальше от хищников. Женщина на свой страх и риск залезла в вольер, забрала малыша и отнесла его охране. Но косуленок не успел получить молозиво, которое запускает пищеварительную систему», - объяснил Беляков.

Хуже всего, что назад косуля детеныш не приняла. Спасти его не смогли.

Надо отметить, что директор также пожаловался, что люди, бывает, критикуют работу зоопарка, просто не понимая особенностей поведения животных. К примеру, слониха Венди якобы "изнывает от жажды и осыпает себя пылью".

«На самом деле пылевые ванны – естественная потребность слонов. Для них в зоопарк даже специально привозят мелкий песок, - рассказал руководитель.

До этого мы писали, что в зоопарке Одессы произошло новое пополнение – белая лань родила двух детенышей.

Малыши появились на свет утром и за родами наблюдал врач зоопарка.

Беляков отмечает, что всё прошло успешно.

«Двое детенышей сейчас лежат в уголочке вольера вместе с мамой. Чувствуют себя хорошо», — поделился радостью директор. Их сейчас лучше не тревожить», — подчеркнул Беляков.

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