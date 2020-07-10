На городских пляжах Одессы обнаружена опасная кишечная инфекция, однако отдыхающих это не останавливает

Пробы морской воды, отобранные 30 июня 2020 года в определенных контрольных точках на пляжах Одессы, по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормам, об этом пишет местное издание " Думская " .

Это значит, что купаться на пляжах Одессы сейчас может быть вредно для здоровья. Однако это не останавливает отдыхающих, которые заполонили пляжи Одессы. Дети и взрослые весело плещутся в море. А перед тем, как поесть, ходят «помыть ручки в морской водичке».

Кроме того, местные власти не позаботились проинформировать курортников об опасности.

На самих пляжах, как на городских так и арендованных, никаких информационных табличек не наблюдается.

К сведению, кишечная палочка — бактерия, которая в норме обитает в кишечнике человека и не наносит вреда. Но существуют ее разновидности, способные вызывать поражения желудка и кишечника.

Симптомами заражения у взрослых и детей являются диарея, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры тела, свхаткообразные боли в животе.

В большинстве случаев инфекции, вызванные кишечными палочками, протекают не очень тяжело.

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