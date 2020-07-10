На городских пляжах Одессы обнаружена опасная кишечная инфекция, однако отдыхающих это не останавливает

Пробы морской воды, отобранные 30 июня 2020 года в определенных контрольных точках на пляжах Одессы, по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормам, об этом пишет местное издание "Думская".

Это значит, что купаться на пляжах Одессы сейчас может быть вредно для здоровья. Однако это не останавливает отдыхающих, которые заполонили пляжи Одессы. Дети и взрослые весело плещутся в море. А перед тем, как поесть, ходят «помыть ручки в морской водичке».

Популярные статьи сейчас

Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Минобразования и новый запрет – главное за ночь

Путин готов отказаться от захваченного Донбасса, озвучены условия: "Устал терпеть"

Мокрая Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид"

Новые деньги вводят в оборот, что нужно знать украинцам и фото купюр: "Уже со следующей недели"
Показать еще

Кроме того, местные власти не позаботились проинформировать курортников об опасности.

На самих пляжах, как на городских так и арендованных, никаких информационных табличек не наблюдается.

К сведению, кишечная палочка — бактерия, которая в норме обитает в кишечнике человека и не наносит вреда. Но существуют ее разновидности, способные вызывать поражения желудка и кишечника.

Симптомами заражения у взрослых и детей являются диарея, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры тела, свхаткообразные боли в животе.

В большинстве случаев инфекции, вызванные кишечными палочками, протекают не очень тяжело.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka, недовольная толпа восстала в Одессе, видео: "Пляж будет закрыт"

Также Politeka писала, что одесситам перекрыли проход на пляж: "Было море - больше нет", возмутительное видео