В Одесской области засуху признали чрезвычайной ситуацией природного характера, убытки фермеров исчисляются миллиардами гривен

Об этом заявил во время брифинга, который состоялся в пятницу 10 июля, одесский губернатор Максим Куцый, передает Politeka.net.

По его словам, на сегодня убытки от засухи, которые были зафиксированы совместно с Минэкономики, составляют более 6,5 миллиардов гривен.

Наиболее пострадали от засухи фермеры Бессарабии: Татарбунарского, Тарутинского, Арцизского, а также Лиманского и других районов.

«На севере нашей области ситуация получше, но там также была засуха – все факты зафиксированы в отчете, – отметил Куцый и добавил, что ведутся переговорыс Кабмином о частичной компенсации ущерба аграриям области.

Напомним, что аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к катастрофической ситуации с урожаем озимых культур в Одесской области.

«Среди наиболее пострадавших – хозяйства Болградского, Измаильского, Татарбунарского, Килийского и Ренийского районов, где зафиксирована гибель 70% посевов. На 50% площадей погибли посевы в Белгород-Днестровском, Беляевском, Арцизском, Саратском и Тарутинском районах, – сообщил начальник управления аграрной политики Одесской ОГА Иван Петрив.

Стоит отметить, что в мае месяце в Кабмине обещали выделить дотации пострадавшим фермерам, однако, как выяснилось, помощь аграриям до сих пор никто не выделил. В правительстве говорят, что нет механизмов для этого.

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