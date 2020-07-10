В Одессе появились первые подземные контейнеры для твердых бытовых отходов

Новые мусорные баки в числе 8 штук пока установили на Приморском бульваре в рамках пилотного проекта, сообщается на официальном сайте города, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Нужно сказать, что новые подземные контейнеры, в отличие от немецких аналогов, имеют гидравлическую систему подъема и не нуждаются в подключении к электроснабжению, что позволяет устанавливать их в любом месте и в короткие сроки. Конструкция контейнеров позволяет опорожнять их, используя имеющиеся у мусоровывозящих компаний мусоровозы.

Местные журналисты уже успели протестировать новинку. Они сообщили, что система состоит из четырех основных частей: подземной капсулы, находящихся в ней и выкатывающихся мусорных баков, подъемного механизма и внешних емкостей, которые находятся на поверхности и напоминают обычную урну, куда и выбрасывают мусор. Открыть контейнер можно как рукой, так и ногой, нажав на рычаг. Емкость подземных баков стандартная – 1100 литров, как и у обычных контейнеров.

В тоже время директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман заявил, что устройства установили за счет инвестора, город из бюджета средств не выделял.

«В наших планах — установка подземных контейнеров везде, где это возможно, как в центре, так и в спальных районах», - рассказал Жеман.

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