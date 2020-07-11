На выходных в Одессе жара вернет былые позиции

О том, чего ждать от погоды в субботу и воскресенье одесситам и гостям города сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, в субботу, 11 июля, в Одессе весь день будет солнечно и без осадков.

Ночью температура воздуха составит +18 +20, днем +27 +30 градусов.

Температура морской воды прогреется до 23-24 градусов тепла.

В Одесской области ожидается местами переменная облачность, также без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит +15+20, днем будет колебаться в пределах ​​+27+32 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 12 июля, в небе над Одессой не будет ни одного облачка. Без осадков..

Ветер северо-восточный, во второй половине дня северо-западный 7-12 метров в секунду

Температура ночью составит +16-+21 градус, днем температурные показатели взлетят до +​​30+35 градусов.

Ранее мы сообщали, в Одесской области засуху признали чрезвычайной ситуацией природного характера, убытки фермеров исчисляются миллиардами гривен.

Об этом заявил во время брифинга одесский губернатор Максим Куцый.

По его словам, на сегодня убытки от засухи, которые были зафиксированы совместно с Минэкономики, составляют более 6,5 миллиардов гривен.

Наиболее пострадали от засухи фермеры Бессарабии: Татарбунарского, Тарутинского, Арцизского, а также Лиманского и других районов.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит



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