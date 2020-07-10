В сети показали, как один из пляжей Одессы заполонили туристы с палатками

На одесских курортах на фоне отсутствия возможности отдыхать за границей в разы увеличился поток туристов. Арендодатели и владельцы отелей, зная, что отдохнуть в этом году за границей проблематично, стали массово повышать цены. Теперь отдых для всех желающих влетит в копеечку.

Однако есть место в Одессе, где туристы смогут расположиться абсолютно бесплатно на побережье. Речь идет о пляже «Лузановка», где уже разместилось немало желающих с палатками. Тем более, что в этом году шлагбаум, на котором собирали деньги, убрали.

Как сообщают местные СМИ , удобств на этом кемпинге как не было, так и нет, но в туалет можно попасть в соседнем кафе, а душ есть прямо на пляже. Правда за него придется заплатить 10 гривен. Весь остальной отдых у моря все желающие могут получить бесплатно.

Надо сказать, что официально это место нельзя назвать кемпингом. Это просто проезд в прибрежную зону, но туристов это не останавливает. На месте иногда дежурят полицейские.

Ранее мы сообщали, на городских пляжах Одессы обнаружена опасная кишечная инфекция, однако отдыхающих это не останавливает.

Пробы морской воды, отобранные 30 июня 2020 года в определенных контрольных точках на пляжах Одессы, по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормам.

Это значит, что купаться на пляжах Одессы сейчас может быть вредно для здоровья. Однако это не останавливает отдыхающих, которые заполонили пляжи Одессы. Дети и взрослые весело плещутся в море. А перед тем, как поесть, ходят «помыть ручки в морской водичке».

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka, недовольная толпа восстала в Одессе, видео: "Пляж будет закрыт"

Также Politeka писала, что одесситам перекрыли проход на пляж: "Было море - больше нет", возмутительное видео